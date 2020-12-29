Юрист ФБК сообщил о "депортации" в Белоруссию с мешком на голове и в наручниках

Ему заявили, что он в течение 5 лет не сможет вернуться в Россию.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Владлен Лось сообщил, что 24 января неизвестные в штатском вывезли его с мешком на голове к границе Белоруссии. Видеообращение опубликовано на канале YouTube "Штаб Навального".

Как пояснил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, Лось – гражданин Белоруссии. Он был задержан в Москве 21 января из-за вопроса миграционного законодательства. Лося уже 22 января арестовали на трое суток по делу о неповиновении полицейскому, также он получил уведомление о том, что до 25 января он обязан покинуть Россию.

По словам Лося, после окончания срока ареста его задержали "неизвестные в штатском". Владлен рассказал, что он в наручниках и с мешком на голове около 10 часов ехал в сторону Белоруссии. К полуночи, когда срок уже заканчивался, юристу сообщили, что он не успел в срок покинуть Россию, поэтому он в течение пяти лет не сможет приехать в РФ.

Ранее суд в Москве арестовал адвоката Гильманова за неповиновение полици.

Видео: Youtube/Штаб Навального