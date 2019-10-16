Юрий Стоянов рассказал, как сыграл в "Брате 2"

Зрители не видели лица артиста, поскольку он лишь озвучил таксиста.

Российский актер Юрий Стоянов в интервью программе "Индустрия кино" рассказал о своей роли в фильме Алексея Балабанова "Брат 2". Зрители не могли его увидеть, однако слышали в тот момент, когда герой Сергея Бодрова Данила прилетел в Америку и сел в такси.

По словам Стоянова, его роль в картине была "до смешного мала". Он озвучил "этого замечательного человека" – таксиста. Актер вспомнил, что его на озвучивание привел Виктор Сухоруков. По его словам, это был первый и последний раз, когда он видел Балабанова, однако сложилось такое ощущение, будто бы он знает его со школы.

Стоянов заявил, что послушал, как в фильме говорит таксист-эмигрант с полуодесским говором. Однако этот вариант не годился, поскольку был технический брак по звуку. "Я думаю, они писали в очень бюджетных сложных условиях в Америке, полулегально", - предположил артист.

Стоянову сказали добавить чуть больше Одессы. Эта роль далась ему очень легко. Он слышал этот говор с нуля до 17 лет, пока жил в Одессе. "Мне и играть-то особенно ничего не нужно было – все сделано за 40 минут", - вспомнил актер.

В итоге получился эксцентричный таксист, готовый взвиться с нуля без повода. "Повод абсолютно любой. Не важно. Зебра нарисована, птица пролетела, двенадцать часов дня на часах, пассажир сзади, мама с коляской слева – не важно. Никто никого не подрезает. Сам факт существования вообще жизни, людей, человечества – всего кроме этого человека. Вот это все – раздражающий фактор", - охарактеризовал своего героя Стоянов.

В воскресенье, 7 июня, фильму "Брат 2" Алексея Балабанова исполнилось 20 лет. При бюджете 1,5 млн долларов картина заработала в прокате 1,08 млн долларов, что в целом считалось крайне внушительным результатом.

Главную роль в ленте сыграл Сергей Бодров. Участвуя в съемках на телевидении, его персонаж Данила Багров встречает друзей из Чечни. Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у друга были неприятности из-за брата-хоккеиста, который живет в Америке. Чтобы во всем разобраться герой отправляется в США, для компании взяв своего брата.

Ранее продюсер "Брата 2" высказался о замене титров на кадры протестов в США.

Видео: YouTube / camelotLT