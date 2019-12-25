Продюсер "Брата 2" отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Он заявил, что крупные каналы получают права на показ фильмов, поэтому они ничего не нарушают.

Вечером 7 июня Первый канал показал фильм Алексея Балабанова "Брат 2", отметив 20-летие киноленты. При этом финальные титры были заменены на видео протестов в США под песню "Гудбай, Америка". Продюсер фильма Сергей Сельянов высказался по этому поводу. Об этом пишет "Газета.Ru".

По мнению Сельянова, крупные каналы получают права на показ фильмов, поэтому они ничего не нарушают. Говоря об изменении первоначального облика фильма, продюсер считает важным обращать внимание на то, насколько качественно это сделано. При этом он отметил, что "Брат 2" видели многие. "Если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить", - заявил продюсер.

В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков. Причиной этому стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Один из сотрудников полиции в течение 8 минут 46 секунд коленом давил на сонную артерию потерпевшего, несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

Кадры вместо титров в конце фильма стали началом выпуска новостей на тему беспорядков в американских штатах. "Главные ценности свободного мира трещат под ударами полицейских дубинок", - прокомментировал происходящее автор репортажа.

Ранее продюсер Сергей Сельянов рассказал о последней работе Алексея Балабанова.

Фото: кадр из фильма "Брат 2"