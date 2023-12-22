Юношу госпитализировали после избиения мужчиной в Солнцево

Подросток отправлен в больницу, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Солнцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств нападения мужчины на молодого человека. В социальных сетях представители пресс-слцжбы надзорного ведомства уточнили, что телесные повреждения злоумышленник нанес несовершеннолетнему юноше, которому исполнилось 17 лет. Инцидент произошел вечером 30 января вблизи жилых домов по улице Домостроительной. Пострадавший был госпитализирован с места событий, ему причинен тяжкий вред. Известно, что фигурант расследования бил подростка по голове.

Мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов в область головы пресс-служба прокуратуры

Житель Ленобласти проведет 16 лет в колонии за производство наркотиков в бане.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы