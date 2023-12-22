Житель Ленобласти проведет 16 лет в колонии за производство наркотиков в бане

Летом 2022 года соучастники изготовили 11 килограммов метадона для продажи.

Жителя Лужского района Ленобласти отправили в колонию на 16,5 лет за производство наркотиков в бане. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастниками организовал в своей бане нарколабораторию. Летом 2022 года соучастники изготовили 11 килограммов метадона для продажи.

"Предпринимателей" сдал один из участников банды. Хозяина бани приговорили к лишению свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и конфисковали у него машину.

Ранее в Волховском районе Ленобласти полицейские задержали предполагаемого наркосбытчика. Им оказался 27-летний безработный мужчина из Всеволожска.

Видео: прокуратура Ленобласти