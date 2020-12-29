Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном

Пользователи соцсетей восхитились храбростью 18-летнего Уилсона.

Любитель приключений из Австралии поплавал в ручье вместе с огромным питоном. На видео 18-летнего Миллера Уилсона обратило внимание издание Daily Mail.

Уилсон встретил трехметрового ромбического питона, когда исследовал тропический лес на севере Австралии. В некоторых моментах на видео кажется, что питон вот-вот и укусит юношу, так как он довольно близко приближался к змее.

Пользователи соцсетей восхитились храбростью Уилсона. Юноша записывает подобные ролики с 11 лет, чтобы "показать людям, все животные удивительные и прекрасные.

В прошлом году кровавая битва мужчины с гигантской смертоносной змеей попала на видео.

Видео: Youtube/Miller Wilson