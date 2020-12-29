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nastya960
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Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном

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Пользователи соцсетей восхитились храбростью 18-летнего Уилсона.

Любитель приключений из Австралии поплавал в ручье вместе с огромным питоном. На видео 18-летнего Миллера Уилсона обратило внимание издание Daily Mail.

Уилсон встретил трехметрового ромбического питона, когда исследовал тропический лес на севере Австралии. В некоторых моментах на видео кажется, что питон вот-вот и укусит юношу, так как он довольно близко приближался к змее.

Пользователи соцсетей восхитились храбростью Уилсона. Юноша записывает подобные ролики с 11 лет, чтобы "показать людям, все животные удивительные и прекрасные.

В прошлом году кровавая битва мужчины с гигантской смертоносной змеей попала на видео.

Видео: Youtube/Miller Wilson

 

Теги: змея, питон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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1abuqusay
Сегодня 20:34

Это совсем не кажется опасным, а змея кажется мне миниатюрной и маленькой по размеру, которой я не боюсь.

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