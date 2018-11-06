Юных националистов задержали за распыление газа на станции "Обводный канал"

Инцидент произошел 4 января. От действий подростков пострадали мужчина и женщина.

В Петербурге задержали двух 16-летних школьников и 17-летнего второкурсника Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина по делу о хулиганстве. 4 января молодые люди распылили на платформе станции "Обводный канал" перцовые баллончики. В результате пострадали два пассажира метрополитена: мужчина и женщина. Об этом пишет "Фонтанка".

В тот день очевидцы сообщили, что на станции десятки людей в спортивной форме устроили драку с использованием перцового газа. Со стороны казалось, что конфликт произошел между участниками двух клубов, однако полиция эту версию впоследствии не подтвердила.

В разговоре со школьниками и студентом выяснилось, что все трое являются участниками националистического движения FirstLine Nevograd и разделяют недовольство "Антифа" (выступает против фашизма). Именно это и толкнуло подростков на выходку с перцем. После потасовки на платформе обнаружили баллончики с надписью "Средство самообороны и защиты от собак "Боец струйный пенный" и аэрозольный пистолет "Добрыня". Станцию приходилось закрывать на проветривание.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас двое националистов задержаны на двое суток, третьего отправили под домашний арест.

Ранее мы писали, что в Петербурге студенты напали на школьников.

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