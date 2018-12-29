На станции "Обводный канал" распылили перцовый баллон

Поезда следуют без остановки.

Станцию петербургского метрополитена "Обводный канал" закрыли того, что кто-то распылил в подземке перцовый баллончик. Очевидный опубликовали видео в социальных сетях.

Известно, что инцидент произошел в районе шести часов вечера. На кадрах видеозаписи видно, что газ был распылен по всей площади станции синей ветки. Люди кашляли как около эскалатора, так и на перроне.

На место происшествия были вызваны сотрудники санэпидемстанции. Через какое время "Обводный канал" снова начнет функционировать в штатном режиме - не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Невском проспекте проходят пикеты в защиту зеленых территорий.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург