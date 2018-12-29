В Петербурге студенты напали на школьников

Возбуждено уголовное дело.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении двух студентов, которые подозреваются в нападении на школьников. Об этом сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в субботу, 19 января. Согласно данным следствия, студенты напали на двух старшеклассников 2001 года рождения на Чернышевском проспекте.

Пострадавших доставили в больницу. По подозрению в нападении задержали двух юношей 1998 и 2000 гг. рождения.

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