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Пожар в квартире на проспекте Сизова унес жизнь девочки-подростка
Сегодня, 13:14
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TretyakovaS

Пожар в квартире на проспекте Сизова унес жизнь девочки-подростка

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Ее отец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пожар в квартире в Приморском районе унес жизнь девочки-подростка. Об этом сообщает "Конкретно.ру". 

Как сообщает ГУ МЧС, сообщение о возгорании в доме 34/18 по проспекту Сизова поступило в пожарную охрану 19 января в 14:04. В духкомнатной квартире выгорела площадь 15 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 14:45. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", 59-летний хозяин жилища с отравлением смесью дымов, в тяжелом состоянии, был доставлен в НИИ скорой помощи. Его 14-летняя дочь скончалась при проведении реанимационных действий в машине скорой помощи.

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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