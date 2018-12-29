Пожар в квартире на проспекте Сизова унес жизнь девочки-подростка

Ее отец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пожар в квартире в Приморском районе унес жизнь девочки-подростка. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Как сообщает ГУ МЧС, сообщение о возгорании в доме 34/18 по проспекту Сизова поступило в пожарную охрану 19 января в 14:04. В духкомнатной квартире выгорела площадь 15 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 14:45.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 59-летний хозяин жилища с отравлением смесью дымов, в тяжелом состоянии, был доставлен в НИИ скорой помощи. Его 14-летняя дочь скончалась при проведении реанимационных действий в машине скорой помощи.