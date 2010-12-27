Юные спортсмены из Петербурга выиграли золото на Фестивале детских хоккейных команд

Команда хоккейного клуба"Фаворит" заняла первое место. Второе и третье заняли команды из Выборга и Лодейного Поля.

Как сообщила пресс-служба Комитета по Физической культуре и спорту, в Петербурге прошел турнир по хоккею среди юниоров в возрасте от семи до восьми лет. Первые места заняла команда ХК "Метеор" из Северной столицы.

Второе место в турнире почетно заняла команда из Выборга. Клуб "Фаворит" из Лодейного Поля чуть чуть обогнала по очкам своих земляков, команду "Форвард", и заняла призовое третье место.

На первом этапе состязаний команды, поделенные на группы, провели однокруговый турнир. Лидеры в своих группах образовали группу "D", в которой и разыграли призовые места.

Среди участников судьи отметили игру Алексея Понтелеева из "Форварда", а также Даниила Сафронова из "Фаворита" и Романа Муравского из петербургского клуба.

Всего на встрече присутствовало 9 команд и почти 180 человек. Организовал данное мероприятие комитет по физкультуре и спорту Ленобласти.

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Фото: sport.lenobl.ru