Юные спортсмены из Петербурга выиграли золото на Фестивале детских хоккейных команд

Как сообщила пресс-служба Комитета по Физической культуре и спорту, в Петербурге прошел турнир по хоккею среди юниоров в возрасте от семи до восьми лет. Первые места заняла команда ХК "Метеор" из Северной столицы.
Второе место в турнире почетно заняла команда из Выборга. Клуб "Фаворит" из Лодейного Поля чуть чуть обогнала по очкам своих земляков, команду "Форвард", и заняла призовое третье место.
На первом этапе состязаний команды, поделенные на группы, провели однокруговый турнир. Лидеры в своих группах образовали группу "D", в которой и разыграли призовые места.
Среди участников судьи отметили игру Алексея Понтелеева из "Форварда", а также Даниила Сафронова из "Фаворита" и Романа Муравского из петербургского клуба.
Всего на встрече присутствовало 9 команд и почти 180 человек. Организовал данное мероприятие комитет по физкультуре и спорту Ленобласти.
Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору возведут новые хоккейные корты.
Фото: sport.lenobl.ru
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