В Сосновом Бору возведут новые хоккейные корты

Они будут оснащены спортивным инвентарем и откроются после зимы 2020 года.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что в городе Сосновый Бор Ленинградской области будут возведены сразу две хоккейных площадки. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Граждане города Сосновый Бор".

Перваую площадку разместят на месте хоккейного корта на Солнечной улице, а вторую отдадут хоккейному клубу "Сокол". Обе площадки по размеру будут стандартными: 30 на 60 метров. Также для защиты прохожих кортов от шайб, маленькая ледовая арена будет оборудована защитным ограждением из сетки.

Новые корты планируют оснастить спортивным инвентарем, закупка которого будет проводится за счет бюджета города.

Строительство и монтажные работы будут проводится всю зиму 2020 года, так что посетить новые спортивные площадки все желающие смогут уже с весны.

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Фото: vk.com/grazhdanesb