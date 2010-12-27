В Гатчине практически завершилась реставрация Ингербургских ворот

Ворота служат въездом в Гатчину со стороны Северной столицы.

В начале недели, 11 ноября глава Ленобласти сообщил, что работы по реставрации Ингербургских ворот подходят к концу. Фотографии с архитектурным памятником Александр Дрозденко выложил в своем Instagram.

"Практически завершена реставрация Ингербургских ворот - исторической доминанты на главном въезде в Гатчину с севера", - написал в публикации глава региона.

Ингербургскире ворота встречают жителей Петербурга, которые въезжают в Гатчину. В конце 18-го века на месте ныне почти отреставрированных ворот располагалось укрепленное предместье Гатчины с одноименным названием.

Фото: instagram.com/drozdenko_au