В Гатчине практически завершилась реставрация Ингербургских ворот

В начале недели, 11 ноября глава Ленобласти сообщил, что работы по реставрации Ингербургских ворот подходят к концу. Фотографии с архитектурным памятником Александр Дрозденко выложил в своем Instagram.
"Практически завершена реставрация Ингербургских ворот - исторической доминанты на главном въезде в Гатчину с севера", - написал в публикации глава региона.
Ингербургскире ворота встречают жителей Петербурга, которые въезжают в Гатчину. В конце 18-го века на месте ныне почти отреставрированных ворот располагалось укрепленное предместье Гатчины с одноименным названием.
Фото: instagram.com/drozdenko_au
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