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Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году
Сегодня, 9:06
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nastya960

Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году

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В течение трех лет связь 5G появится на отдельных территориях.

Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Петербурге к 2022 году. Об этом "Фонтанке" рассказал специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В течение трех лет связь 5G появится на отдельных территориях. Также, Дмитрий Песков отметил, что на нашем рынке растет доля китайского оборудования и технологий. И это несмотря на то, что Россия инвестирует достаточно большие суммы в создание собственных инфраструктурных решений.

В будущем петербургские фонари смогут раздавать сеть 5G.

Теги: дмитрий песков, сети 5g
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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