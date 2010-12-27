Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году

В течение трех лет связь 5G появится на отдельных территориях.

Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Петербурге к 2022 году. Об этом "Фонтанке" рассказал специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В течение трех лет связь 5G появится на отдельных территориях. Также, Дмитрий Песков отметил, что на нашем рынке растет доля китайского оборудования и технологий. И это несмотря на то, что Россия инвестирует достаточно большие суммы в создание собственных инфраструктурных решений.

В будущем петербургские фонари смогут раздавать сеть 5G.