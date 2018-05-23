Петербургские фонари смогут раздавать сеть 5G

При этом, менять сами фонари в данной ситуации не потребуется. На фонаре будут устанавливать опору двойного применения.

Уличные фонари в Петербурге хотят оснастить модулями 5G. Об этом сообщил директор СПб ГУП "Ленсвет" Сергей Мителев.

Предприятие предлагает свои услугу операторам связи, так "Ленсвет" имеет на балансе более 145 тысяч световых опор. Также в городе есть и опоры "Гортранса" и "Ленэнерго". При этом, менять сами фонари в данной ситуации не потребуется. На фонаре будут устанавливать опору двойного применения, где и разместится антенна.

Также на фонарный столб можно поставить датчики шума и камеры наблюдения.

Ранее "Ленсвет" заплатил штраф за неправомерное отклонение заявки аукционера.

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