"Ленсвет" заплатил штраф за неправомерное отклонение заявки аукционера

СПб ГУП "Ленсвет" выплатил предписанный штраф в четверь миллиона, сообщает пресс-служба Петербургского УФАС России.
Организацию оштрафовали после аукциона на поставку комплектующих. "Ленсвет" неправомерно отклонил заявку одного из участников, хотя запрета к допуску у аукционера не было, после чего в организацию направили предписание о пересмотре заявок. "Ленсвет" не стал следовать требованию и был оштрафован на полмиллиона по статье о невыполнении в срок законного предписания. Позднее суд снизил размер штрафа в половину.
Отмечается, что это первый большой штраф, выплаченный УФАС юридическим лицом за неисполнение предписания в 2019 году.
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Фото: pixabay
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