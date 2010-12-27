"Ленсвет" заплатил штраф за неправомерное отклонение заявки аукционера

Неисполнение предписания антимонопольного органа разорило организацию на 250 тыс. рублей.

СПб ГУП "Ленсвет" выплатил предписанный штраф в четверь миллиона, сообщает пресс-служба Петербургского УФАС России.

Организацию оштрафовали после аукциона на поставку комплектующих. "Ленсвет" неправомерно отклонил заявку одного из участников, хотя запрета к допуску у аукционера не было, после чего в организацию направили предписание о пересмотре заявок. "Ленсвет" не стал следовать требованию и был оштрафован на полмиллиона по статье о невыполнении в срок законного предписания. Позднее суд снизил размер штрафа в половину.

Отмечается, что это первый большой штраф, выплаченный УФАС юридическим лицом за неисполнение предписания в 2019 году.

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