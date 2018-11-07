Петербургская компания обвинила коллекторов в подделке документов

ООО "Кроталь" пытается взыскать с фирмы более 1,2 млрд рублей.

Петербургская компания ООО "Бекар-эксплуатация", которая управляет Курским вокзалом в Москве, получила иск в размере более 1,2 млрд рублей от коллекторской фирмы "Кроталь". Откуда взялся такой долг, в "Бекаре" не понимают, так как во время платили по всем счетам. В компании считают это попыткой рейдерского захвата. Об этом пишет "Фонтанка".

Отмечается, что "Кроталь" уже известна всей стране попытками взыскать с российских компаний крупные долги, о которых те понятия не имели. До сих пор речь шла о небольших фирмах в регионах. Однако сейчас аппетиты коллекторов выросли до миллиарда.

Арбитраж принял дело "Бекара" к производству, первые слушания назначены на 7, 11 и 28 ноября. При этом ответчик не знает сути претензий, так как доступа к исковым заявлениям у него нет. Представители компании предполагают, что коллекторы подделали документы. Если это так, "Бекар" будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела.

Президент "Бекара" Александр Шарапов рассказал, что "Кроталь" слал заказные письма на адрес компании, в которых лежали газетные вырезки, счета-фактуры, сведения о принятии ответчиком НДС к зачету и прочее. Все это не имело никакого отношения к иску. Ознакомившись с такой макулатурой, секретарь "Бекара" выбрасывала все в корзину, не докладывая руководству. Письма с уведомлением были направлены на адрес ответчика, но оставлены без ответа. В настоящий момент "Бекар" наняла опытных юристов для решения проблемы.

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Фото: Piter.TV