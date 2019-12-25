Юлия Смирнова возглавит Комитет по информатизации и связи

Распоряжение о назначении подписал градоначальник.

Губернатор Александр Беглов назначил председателя комитета по информатизации и связи Петербурга. Главой ведомства стала Юлия Смирнова. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Смольного.

О том, кем работала Смирнова до назначения, пока не известно. На страничке комитета в числе руководителей она не значится. После ухода Станислава Казарина на пост вице-губернатора города временно исполняющим обязанности председателя был Владимир Тумарев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вице-губернатору Эдуарду Батанову объявили Благодарность Президента России.

Фото: Piter.TV