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Вице-губернатору Эдуарду Батанову объявили Благодарность Президента России
Вчера, 14:26
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nadezhda_sib

Вице-губернатору Эдуарду Батанову объявили Благодарность Президента России

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По словам Александра Беглова, успехи Петербурга заметили и на федеральном уровне.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов получил Благодарность Президента Российской Федерации. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба губернатора города.

Награда объявлена за вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат вещания: внедрению цифровых технологий в в здравоохранение, образование и другие сферы жизни. 

Напомним, Эдуард Батанов отвечает за работу Государственной административно-технической инспекции, Гостехнадзора Петербурга, Комитета финансов и Комитета по делам Арктики.

Фото: gov.spb.ru

Теги: благодарность президента рф, вице-губернатор, эдуард батанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Борзов Ник
Вчера 15:58

Очень приятно когда работу регионального чиновника высоко оценивают в Кремле. Ура!!!!

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