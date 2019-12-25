Вице-губернатору Эдуарду Батанову объявили Благодарность Президента России

По словам Александра Беглова, успехи Петербурга заметили и на федеральном уровне.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов получил Благодарность Президента Российской Федерации. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба губернатора города.

Награда объявлена за вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат вещания: внедрению цифровых технологий в в здравоохранение, образование и другие сферы жизни.

Напомним, Эдуард Батанов отвечает за работу Государственной административно-технической инспекции, Гостехнадзора Петербурга, Комитета финансов и Комитета по делам Арктики.

Фото: gov.spb.ru