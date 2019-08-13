Планеты и город. С чем Пулковская обсерватория приходит к своему 180-летию

Piter.TV проследил, что сопровождало "юбилейную" пресс-конференцию.

Судя по соцсетям, группа активистов, выступающих против застройки территории Пулковской обсерватории, подготовилась к этому дню заранее. У дверей агентства ТАСС в Петербурге, расположенного на Шпалерной улице, прошел одиночный пикет, приуроченный к пресс-конференции директора обсерватории Назара Исханова. Поводом ко встрече с журналистами стало 180-летие научного центра.

На встрече стало известно, как намерено развиваться дальше одно из старейших научных заведений Петербурга, открытое в середине XIX века. Пулковская обсерватория отметит свое 180-летие 19 августа. К этому событию в учреждении планируют провести конференцию по физике солнца. Кроме того, возможно проведение праздничного фестиваля.

В частности, Пулковская обсерватория переведет часть наиболее приоритетных наблюдений в Крым. Договоренность о работе с Крымской астрофизической обсерваторией уже достигнута. У учреждения достаточно широкий "парк телескопов", но они достаточно не задействованы в работе. Какие именно программы уедут в Крым, будут решать на специальном конкурсе.

"Мы предполагаем активизировать работы на Кисловодской горно-астрономической станции, там тоже существует полуметровый телескоп, который, на мой взгляд, недостаточно используется", - рассказал Назар Ихсанов.

Изменение численности сотрудников обсерватории ее директор объяснил тем, что держать такое количество людей неоправданно, поскольку автоматизация науки достигла более высокого уровня. Важнее "сидения у телескопа" стала правильно написанная заявка с компьютерным моделированием результата, поскольку так можно получить информацию с любого телескопа мира.

По его мнению, "в лаборатории должны оставаться только сотрудники, которые непосредственно этим занимаются".

Другой темой, беспокоящей активистов и горожан, стала застройка территории у обсерватории. Назар Исханов отметил, что вся проблема строительства ЖК "Зеленый квартал" (бывшее название – "Планетоград") у обсерватории является "притянутой за уши", а небо от комплекса будет "незначительно" засвечено. По данным Исханова, сейчас реально занято 40% защитной парковой зоны, для научной деятельности застроенная территория не нужна.

Деятельность в зоне, ранее принадлежавшей обсерватории, будет катализатором для перехода деятельности структуры РАН в "современное русло".

При этом директор обсерватории не исключил, что на землях вокруг Пулковской обсерватории могут появиться и другие застройщики.

"Страшные картинки, где многоэтажки вокруг обсерватории – большое преувеличение. Если поедете, посмотрите – это низкоэтажная застройка, она достаточно далеко от обсерватории. Обсерватория находится на холме, а застройка – под холмом. Засветка незначительная", – добавил Ихсанов.

Основные вопросы активистов, вставших в одиночный пикет перед пресс-конференцией, касались именно этой темы.

"Сегодня мы чувствуем, что это может быть последний юбилей Пулковской обсерватории. На этом 180-летнем рубеже пришли строители и "оптимизаторы" науки. И мы видим, что полноценно наблюдать обсерватория не сможет, если даже продолжится застройка защитной парковой зоны. К сожалению, и руководство обсерватории, и руководство города отдали предпочтение именно застройке этой территории, а не сохранению ее научной функции", - рассказал Piter.TV координатор Пулковской инициативной группы Александр Шумилов.

Напомним, в декабре прошлого года Куйбышевский районный суд Петербурга признал законным разрешение на строительство жилого комплекса у Пулковской обсерватории. Планируемый ЖК находится на расстоянии нескольких километров от обсерватории.

Градозащитники встали на защиту защитной парковой зоны от застройки, где было запрещено любое строительство без согласования с учеными. Она была введена еще до революции, а в советское время зона была расширена.

"Переезд" научных мощностей Пулковской обсерватории в другие регионы был оформлен президиумом РАН в июне 2018-го года. Члены Академии наук посчитали, что в текущих условиях продолжать астрономические наблюдения перестало быть целесообразным. Перевод должен быть осуществлен в течение пяти лет.

Фото, видео: Piter.TV