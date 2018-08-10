Пулковская обсерватория перенесет приоритетные наблюдения в Крым

Пулковская обсерватория переведет часть наиболее приоритетных наблюдений в Крым. Договоренность о совместной работе с Крымской астрофизической обсерваторией уже достигнута. Об этом заявил директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов на пресс-конференции, посвященной 180-летию заведения.
Мы предполагаем активизировать работы на Кисловодской горно-астрономической станции, там тоже существует полуметровый телескоп, который, на мой взгляд, недостаточно используется.
- рассказал Назар Ихсанов
Какие именно программы уедут в Крым, будут решать на специальном конкурсе.
Напомним, что на базе Пулковской обсерватории построят Центр астрономических данных. Власти города подчеркнули, что они заинтересованы в сохранении Пулковской обсерватории. Так, это здание сохранят при застройке территории. В Смольном заявили, что в обсерватории будут продолжаться наблюдения.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что посреди "Бертгольд Центра" появилась кровать с розовыми подушками и одеялом.
Фото: открытый источник
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