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Посреди "Бертгольд Центра" появилась кровать с розовыми подушками и одеялом
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib

Посреди "Бертгольд Центра" появилась кровать с розовыми подушками и одеялом

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Объект поставили в пространстве ненадолго - отдохнуть на нем можно в течение двух следующих дней.

В среду, 14 августа, в "Бертгольд Центре" появилась огромная кровать с розовыми подушками и одеялом, прилечь на которую может каждый посетитель петербургского пространства. 

Понежиться на воздушном матрасе в центре Петербурга можно будет в течение следующих двух дней. 

Объект появился неслучайно: в четверг, 15 августа в городе на Неве пройдет фестиваль "Нежность". Таким образом организаторы предложили горожанам прийти на мероприятие, а перед этим с головой окунуться в нежность. Своим выступлением зрителей порадуют такие инди-исполнители как: АлоэВера, Terelya и Ksusha Neva. Фестиваль начнется в 19:00 по адресу Аптекарский пр, 4 на крыше Hi-Hat. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вместо памятника Цою в сквере на Танкиста Хрустицкого появилась огромная клумба в виде гитары

Фото: Саша Борисова

Теги: кровать в бертгольд центре, фестиваль нежность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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