Сама Пулковская обсерватория сохранится, и там будут продолжаться наблюдения, несмотря на ведущуюся рядом застройку территории.

Во вторник, 14 мая, стало известно о том, что на базе Пулковской обсерватории построят Центр астрономических данных. Подобное решение приняли парламентарии Петербурга на заседании, которое было посвящено развитию Главной астрономической обсерватории Российской Академии наук.

Власти города подчеркнули, что они заинтересованы в сохранении Пулковской обсерватории. Так, это здание сохранят при застройке территории. В Смольном заявили, что в обсерватории удут продолжаться наблюдения.

Также на встрече выступил академик Юрий Балега. Он заявил, что существует технология минимизации засветки.

Есть проекты зданий, сооружений и торговых центров, а также подсветки дорожек и тропинок, которые минимизируют поток света вверх, в небеса. Это специальные светильники, которые работают так, чтобы не освещать всю территорию вверх. Идея очень простая. Я видел их возле других обсерваторий отметил он

Для этого нужно согласовать документы с застройщиком.

Власти города пообещали, что город возьмут все озвученные вопросы под контроль. Для этого коллектив Пулковской обсерватории составит список требований.

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