Организация предложила девочке стать послом мира, но после контакты с ЮНИСЕФ прекратились.

ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворец". Об этом во время брифинга с журналистами рассказала 13-летняя Фаина Савенкова из Донбасса. Девочка заявила, что специалисты так и не встретились с ней, хотя она правила в международную организацию письмо из-за попадания в список украинского сайта, на котором выкладывают личные данные "врагов родины".

Я обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ, чтобы данные были удалены, не только мои, но и других детей. ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось. Надеюсь, что айт "Миротворец" будет заблокирован. Фаина Савенкова, девочка из ЛНР

Она упомянула о том, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира на Донбассе.

Полянский: Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец".

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"

