Полянский: Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец"

Зампостпреда РФ при ООН рассказал о готовности помогать детям обращать внимание мировой общественности на проблему.

Москва продолжит борьбу с деятельностью украинского сайта "Миротворец", в котором оказались несколько сотен детей Донбасса. Об этом в рамках приветственного видеообращения к участникам пресс-конференции с Фаиной Савенковой первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что делегация передала генеральному секретарю Всемирной оганизации Антониу Гутерришу сведения о внесенных в реестр 327 несовершеннолетних гражданах, которым угрожает опасность. Офис генсека отметил, что письмо будет изучено.

Даже эта цифра абсолютно ужасает и потрясает. Совершенно очевидно, что с этим злом нужно бороться. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".

МИД надеется, что ООН отреагирует на информацию о детях на "Миротворце".

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"