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Полянский: Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец"

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Зампостпреда РФ при ООН рассказал о готовности помогать детям обращать внимание мировой общественности на проблему.

Москва продолжит борьбу с деятельностью украинского сайта "Миротворец", в котором оказались несколько сотен детей Донбасса. Об этом в рамках приветственного видеообращения к участникам пресс-конференции с Фаиной Савенковой первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что делегация передала генеральному секретарю Всемирной оганизации Антониу Гутерришу сведения о внесенных  в реестр 327 несовершеннолетних гражданах, которым угрожает опасность. Офис генсека отметил, что письмо будет изучено.

Даже эта цифра абсолютно ужасает и потрясает. Совершенно очевидно, что с этим злом нужно бороться.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".

МИД надеется, что ООН отреагирует на информацию о детях на "Миротворце".

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"

Теги: дипломаты, дмитрий полянский, миротворец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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