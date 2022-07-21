МИД надеется, что ООН отреагирует на информацию о детях на "Миротворце"

Мария Захарова рассказала об опасности, в которой находятся несовершеннолетние граждане Донбасса.

МИД России надеется на реакцию Организации Объединенных Наций по поводу внесения 327 детей Донбасса на украинский сайт "Миротворец". Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в Москве Мария Захарова. Она призвала ООН оценить информацию о личностях несколько сотен несовершеннолетних граждан, которая в открытом доступе находится в интернете.

Когда перестанут делить детей на правильных и неправильных? Это дети. <...>. Мы очень надеемся, что наш призыв к ООН не останется проигнорированным. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, ранее Россия обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой принять шаги для закрытия украинского сайта "Миротворец". В частности, Москва надеется обратить внимание мировой общественности на преступную деятельность проекта, а также заставить киевские власти закрыть портал.

Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем.

Фото и видео: МИД России

