В МИД РФ считают, что решения по санкциям в ЕС продавливают США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что антироссийские санкции Евросоюза на самом деле принимаются не Брюсселем, поэтому последствия давления на Москву для европейского региона не просчитываются. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами. Она пояснила, что дальше для ЕС все будет только хуже. Она напомнила, что на официальном уровне власти ЕС говорят о солидарности при принятии решений.

Но так или иначе мы понимаем, что это не те решения, которые идут от каждого конкретного государства и дальше в хоре идентичных голосов сливаются в единую песню. Отнюдь... К действительно интересам отдельных народов это не имеет никакого отношения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По версии МИД РФ, санкции больно бьют по Евросоюзу, так как не являются исконными для Брюсселя или отвечающими коренным интересам Европы. Постановления диктуются международным партнерам Вашингтоном. США продавливают санкции, а после разыгрывают историю о коллективной солидарности.

Захарова: западная теория экспорта демократии на Украину оказалась несостоятельной.

Фото и видео: МИД России