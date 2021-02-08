ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca после данных о низкой эффективности. Об этом сообщил глава Минздрава станы Звели Мкхизе.
Ученые Витватерсрандского университета сообщили о низкой эффективности препарата против штамма коронавируса, который несколько недель назад обнаружили в ЮАР.
Вакцина AstraZeneca показывала эффективность против изначального штамма, но не против варианта, обнаруженного в ЮАР.
Звели Мкхизе, глава Минздрава ЮАР
По его словам, было принято решение приостановить использование вакцины. Для её улучшения, заметил Мкхизе, ещё предстоит много работы.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что в РФ не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии.
Видео: YouTube / SABC News
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