Было принято решение приостановить использование вакцины.

ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca после данных о низкой эффективности. Об этом сообщил глава Минздрава станы Звели Мкхизе.

Ученые Витватерсрандского университета сообщили о низкой эффективности препарата против штамма коронавируса, который несколько недель назад обнаружили в ЮАР.

Вакцина AstraZeneca показывала эффективность против изначального штамма, но не против варианта, обнаруженного в ЮАР. Звели Мкхизе, глава Минздрава ЮАР

По его словам, было принято решение приостановить использование вакцины. Для её улучшения, заметил Мкхизе, ещё предстоит много работы.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в РФ не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии.

Видео: YouTube / SABC News