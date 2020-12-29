Роспотребнадзор заявил, что в РФ не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии. С заявлением выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
По его словам, Роспотребнадзор внимательно следит за циркуляцией штаммов в России.
Пока "южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены.
Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН
Ранее Роспотребнадзор предложил переболевшим COVID-19 не прививаться до осени.
Фото: pixabay.com
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