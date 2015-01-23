В Google рассказали о статистике по удаленному контенту, связанному с критикой Украины, ЕС и НАТО.

Американская компания Google по результатам расследования "скоординированных операций влияния" удалила порядка 11 тысяч каналов на платформе YouTube во втором квартале 2025 года. В том числе речь идет о более двух тысяч аккаунтов, которые якобы были связаны с российскими СМИ. В частности, с RT. В пресс-службе иностранного предприятия говорится о том, что с апреля по июнь включительно было удалено 10 910 каналов. В том числе было удалено 2 053 канала, которые содержали информацию в поддержку России и с критикой украинского руководства, коллективного Запада, Евросоюза и НАТО. Отдельно в мае алгоритмами были удалены каналы, якобы "связанные с RT", с материалами на испанском, английском, сербском и русском языках

Напомним, что в связи с демилитаризацией Украины и началом специальной военной операции Москвы против киевского режима компанией были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google. Дополнительно цензуре подвергнуты каналы этих изданий в YouTube. Местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Эксперты уточняют, что больше всего было удалено каналов, связанных с Китаем - почти 7 750, следует из данных Google, и более тысячи каналов - связанных с Азербайджаном.

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Фото: pxhere.com