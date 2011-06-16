Функция уже доступна на нескольких перекрестках столицы.

Сервис 2ГИС готов отображать работу светофоров по всей Москве и в других городах. Об этом заявил продакт-менеджер транспорта в 2ГИС Сергей Кириллов в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам эксперта, функция уже доступна на нескольких перекрестках столицы. Кириллов отметил, что для подобных проектов нужны умные светофоры с датчиками и таймерами. Он выразил уверенность в том, что это позволит водителю корректировать маршруты и исключить путаницу на перекрестках.

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Фото: pxhere.com