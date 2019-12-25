YouTube полностью приостановил монетизацию в России

Доход от контента, произведенного российскими пользователями, временно недоступен. Изменения не распространяются на зрителей, которые живут за рубежом.

Видеохостинг YouTube перестал монетизировать видео российских пользователей и ограничил им подписку на Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Соответствующее уведомление получили авторы роликов со всей страны.

Доход от контента, произведенного российскими пользователями, временно недоступен. Изменения не распространяются на зрителей, которые живут за рубежом. Напомним, что в марте YouTube временно отключил показ рекламы российским пользователям. Такое решение было принято на фоне "чрезвычайных обстоятельств". Затем реклама пропала в поисковике Google. Для блогеров и журналистов это был основной способ дохода на платформе. Заработок делился между YouTube и авторами видео. В конце февраля видеохостинг перестал монетизировать ролики нескольких российских СМИ, в частности RT. Кроме того, их видео стали реже появляться в рекомендациях пользователей. На Украине заблокировали YouTube-канал РБК. Это было связано с "жалобой от правительственной организации".

Ранее мы сообщили, что Google ввел запрет на покупку приложений в Play Market для российских пользователей.

Фото: pexels