Google ввел запрет на покупку приложений в Play Market для российских пользователей

В заявлении компании уточняется, что платежную систему Google Play отключат в ближайшие дни. Российские пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать покупки цифровых товаров в приложениях.

Компания Google ограничила покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России. Об этом сказано на сайте компании.

Россияне смогут пользоваться только бесплатным контентом. В заявлении компании уточняется, что платежную систему Google Play отключат в ближайшие дни. Российские пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать покупки цифровых товаров в приложениях. Кроме того, нельзя будет внести следующий платеж для существующих платных подписок. Как только придет время платить за подписку, доступ к ней будет утерян. Если подписка предлагает льготный период, то доступ сохранится до ее окончания.

Для пользователей, оформивших предзаказы со сроком доставки, будет оформлен возврат денежных средств.

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Фото: google.ru