Видеохостинг обновил пользовательское соглашение.

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня. Видеоплатформа будет интегрировать рекламу в контент пользователей, размещенный на онлайн-ресурсе. Такие сведения размещены в разделе "Условия соглашения" на сайте компании. Изменения вступают в силу с 1 июня.

Напомним, что в настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для того, чтобы подключиться к данной программе пользователю хостинга необходимо выполнить два условия: иметь более тысячи подписчиков, а время просмотра контента YouTube-канала за год должно быть не менее четырех тысяч часов.

Руководство YouTube напомнило, что доход все создателей видеоконтента на хостинге, проживающих за пределами США, Вашингтон начнет считать роялти. Он будет обложен налогом в соответствии с национальным законодательством.Для взимания сборов блогерам следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии своего You-канала. В обратном случае платформа может начать удерживать до 24 процентов доходов.

WhatsApp ограничит доступ при отказе принять обновленное соглашение.

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