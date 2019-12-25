Yle: закрытие границы с Россией ударило по приграничным городам Финляндии

В Финляндии указали на падения экономических показателей страны из-за потери туристов.

Исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен заявил о том, что закрытие государственной границы с Россией ударило по экономическим системам приграничных финских городов из-за потери туристического потока. Соответствующий комментарий эксперт сделал в интервью местному изданию Yle. В СМИ уточнили, что до пандемии коронавирусной инфекции российские туристы приносили финским городам несколько сотен миллионов евро ежегодно. В Хельсинки заметили, что другие страны Европейского союза не вводили подобных ограничений в отношении граждан России, поэтому россияне по-прежнему могут обходить рестрикции через третьи страны.

"Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от закрытия границы. Хенрик Нильсен, эксперт

Напомним, что в ноябре 2023 года национальное правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с нашей страной. Чиновники мотивировали свое решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала постановление Хельсинки о закрытии пограничных переходов созданием новых разделительных линий в Европе.

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Фото: pxhere.com