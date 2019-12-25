Самая низкая явка пока что в Гродненской области — 20,05%.

Явка на досрочных выборах президента Белоруссии составила 22,47%. Об этом сообщает Центризбирком республики.

Так, например, явка в столице, Минске, составила 18,89%, в Минской области — 20,84%. Больше всего граждан, проголосовавших досрочно, пока в Гомельской области — на данный момент на участки пришло уже 30,22% избирателей.

Самая низкая явка пока что в Гродненской области — 20,05%.

Ранее мы писали, что ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для электронного подсчета голосов. Об этом в рамках видеообращения заявила глава Центрального избирательного комитета страны Лидия Ермошина. Чиновница уверена, что созданная оппозиционными активистами система "Голос" на самом деле направлена на организацию массовых беспорядков.