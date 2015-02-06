Яровая: США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха

Депутат ГД рассказала о глобализации фашизма.

Вице-спикер российской Государственной Думы Ирина Яровая заявила о том, что США продолжают чудовищные проекты фашистского Третьего рейха и милитаристской Японии времен Второй мировой войны. Соответствующей информацией политик поделилась с участниками пленарного заседания Первого международного антифашистского форума. Парламентарий рассказала о военно-биологической программе Вашингтона, в рамках которой выявлены сотни секретных лабораторий по всему миру. Эксперт подчеркнула, что речь идет о замаскированном, но принявшем глобальный масштаб продолжение нацистской Германии.

Военно-биологический проект Пентагона, создание сотен секретных военных биолабораторий - замаскированное продолжение чудовищных проектов фашистской Германии, японских отрядов 731 и 100, только уже в глобальном масштабе. Ирина Яровая, вице-спикер ГД РФ

Яровая предложила разработать конвенцию ШОС о противодействии нацизму.

Фото и видео: Минобороны России