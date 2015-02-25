Яровая предложила разработать конвенцию ШОС о противодействии нацизму

Депутат ГД рассказала, что нацизм снова становится глобальной проблемой человечества.

Вице-спикер российской Государственной Думы Ирина Яровая на первом Международном антифашистском конгрессе предложила коллегам считать площадку Шанхайской организации сотрудничества важнейшей в вопросах противодействия нацизму. Она также заявила о необходимости формирования профильной конвенции ШОС.

Мы предлагаем рассматривать площадку ШОС как важнейшую… и разработать конвенцию ШОС о противодействии нацизму и конвенцию по борьбе по вопросам биобезопасности. Ирина Яровая, вице-спикер ГД РФ

Ирина Яровая рассчитывает, что военные преступления против жителей Донецкой и Луганской народных республик со стороны киевского режима будут квалифицироваться "преступления против мира и человечности". Парламентарий уверена в том, что нацизм "очевидно" и в очередной раз становится мировой угрозой для человечества. По словам политика, в ГД России поддерживают инициативу министерства по обороне РФ о проведении ежегодного антифашистского конгресса. Яровая призвала обеспечить "онлайн-трансляцию мероприятия" в других государствах.

Яровая заявила о необходимости масштабировать закон о недопущении реабилитации нацизма.

Фото и видео: Минобороны России