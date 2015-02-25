Депутат внесет в ГД документ в "большем формате".

Вице-спикер российской Государственной Думы Ирина Яровая заявила о необходимости масштабировать закон о недопущении реабилитации нацизма. Политик подчеркнула, что в ближайшее время в парламент будет внесена инициатива о разработке и принятии документа в "большем формате". Такие сведения депутат предоставила коллегам в рамках выступления на пленарной сессии Первого международного антифашистского форума.

Сегодня необходимо принимать уже закон, который бы позволил на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма. Ирина Яровая, вице-спикер ГД РФ

Российский парламентарий считает, что Европа пережила большую трагедию Второй мировой войны, а среди народов стран коллективного Запада у Москвы есть союзники. Она назвала задачей государства обеспечить соблюдение национального законодательства о недопустимости реабилитации нацизма во всем мире. Яровая полагает, что власть в некоторых странах "настолько заморочила голову" своим гражданам, что существующие законы "пылятся на полках и не исполняются".

Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии.

Фото и видео: Минобороны России