В ГД предложили разработать рекомендации по профилактике "школьных" болезней

Ирина Яровая сообщила о работе с Минздравом по безопасности детей.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать методические рекомендации для школ и родителей по профилактике так называемых школьных болезней, связанных со зрением, осанкой и пищеварением. Соответствующее заявление сделала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

Мы предлагаем разработать методические рекомендации для школ, для родителей по профилактике так называемых школьных болезней, потому что это болезни органов зрения, это осанка, это органы пищеварения. Ирина Яровая, депутат ГД РФ

Законодатель подчеркнула, что благодаря увеличению количества диспансеризаций "школьные" болезни у несовершеннолетних граждан медиками стали диагностироваться чаще. Ирина Яровая предложила дать со стороны экспертного сообщества конкретные рекомендации по оснащению всех врачебных кабинетов в учебных заведениях.

Яровая предложила создать международные акты, чтобы не допустить опасных биоразработок.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации