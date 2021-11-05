Яровая предложила создать международные акты, чтобы не допустить опасных биоразработок

В Госдуме напомнили о необходимости подготовиться к "болезни X".

Эксперты предложили разработать дополнительные международные акты для того, чтобы представители американской администрации и другие западные страны несли ответственность за собственные опасные биологические разработки. Соответствующее заявление сделала заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая, выступая на профильной секции "Болезнь Х. Как готовиться к неизвестному?". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Надо отстраивать свои новые форматы договоренности и взаимодействия, прежде всего для того, чтобы не допустить искусственного создания вирусов и патогенов, не допустить распространения их в нашей жизненной среде под видом маскировки, под видом естественных вспышек и заболеваний. Ирина Яровая, депутат ГД РФ

Парламентарий указала на то, что важно разрабатывать комплекс мероприятий на международном уровне, объединяющий в себя усилия по недопущению разработки биологического оружия, а также попадания опасных вирусов и патогенов из лабораторий США. Ирина Яровая отметила, что хотя "Болезнь X" сейчас неизвестна, но ее "подозреваемый очевиден". В России создаются профессиональные кадры для работы в сфере биологической безопасности. Уже проведен анализ федеральных образовательных стандартов в этом направлении.

Яровая предложила включить рыбпродукию в меню всех школ и соцучреждений.

Фото и видео: ВЭФ 2024