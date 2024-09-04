Яровая предложила включить рыбпродукию в меню всех школ и соцучреждений

В Госдуме предложили обеспечить школьников, пенсионеров и других льготников качественной рыбной продукцией.

В Государственной Думе планируют ввести обязательное включение рыбы и рыбной продукции в рационы питания для школьников, а также во всех социальных учреждений страны. Соответствующее заявление сделала заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая, выступая на профильной секции "Рыбная отрасль - драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Депутат указала коллегам, что важно разработать механизм по оценке социальной ответственности предпринимательства. Власти должны определить, кто возьмет на себя ответственность работать по обеспечению социальных учреждений качественной рыбной продукцией в широком аспекте, включая учащихся и пенсионеров.

Мною разрабатывался закон о бесплатном горячем питании для учащихся начальной школы, который благодаря усилиям Государственной думы и при поддержке президента действует по всей стране с 2020 года. Считаю необходимым предусмотреть прямые поставки качественной продукции от отечественных производителей по доступной цене. Ирина Яровая, депутат ГД РФ

Отдельно в ходе встречи зампред Госдумы РФ остановилась на вопросе подготовки профессиональных кадров для рыбной отрасли страны.

Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию.

Фото и видео: ВЭФ 2024