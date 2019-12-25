Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

В Минобороны считают актуальной темой противодействовать фальсификации исторической памяти.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу оценил закон об административной ответственности и наказании за публичное отождествление роли Советского союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. По словам чиновника, этот закон актуален и своевременен. Он рассказал о совершенствовании законодательства по противодействию фальсификации истории. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на пленарном заседании первого международного антифашистского форума.

Большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Стремимся прививать уважение к истории родной страны, многонациональной культуре и традициям, укрепляем единство армии и народа. Сергей Шойгу, министр по обороне

Шойгу напомнил коллегам о том, что сформирован Фонд поддержки военно-патриотического кино, который поможет в правительственной задачи по формированию представлений об историческом прошлом страны и устранению исторической несправедливости.

Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке.

Фото: Минобороны России