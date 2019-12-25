Шойгу назвал цель удара ВСУ по изолятору в Еленовке

Российский министр по обороне Сергей Шойгу назвал цель удара Вооруженных сил Украины по изолятору в Еленовке, расположенного в Донецкой народной республике. В рамках пленарного заседания Первого международного антифашистского конгресса чиновник счел ракетную атаку попыткой скрыть правду о военных преступлениях, которые совершаются киевскими боевиками. По словам эксперта, власть на Украине приговорила сдавшихся в плен представителей националистического формирования "Азов" (запрещена на территории РФ как террористическая и экстремистская организация) к смерти.
Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова". В них разоблачаются преступления против мирных граждан.
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
Шойгу: Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности.
Фото: Минобороны России
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