В Минобороны РФ считают, что Киев попытался скрыть следы своих военных преступлений.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу назвал цель удара Вооруженных сил Украины по изолятору в Еленовке, расположенного в Донецкой народной республике. В рамках пленарного заседания Первого международного антифашистского конгресса чиновник счел ракетную атаку попыткой скрыть правду о военных преступлениях, которые совершаются киевскими боевиками. По словам эксперта, власть на Украине приговорила сдавшихся в плен представителей националистического формирования "Азов" (запрещена на территории РФ как террористическая и экстремистская организация) к смерти.

Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова". В них разоблачаются преступления против мирных граждан. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу: Решение о спецоперации было принято из-за угроз безопасности.

Фото: Минобороны России