В ГД подготовили законопроект о безопасном школьном питании

Ирина Яровая рассказала о законодательных предложениях по безопасности детей в школах.

Депутаты Государственной думы России подготовили законопроект о безопасном школьном питании. Соответствующее заявление сделала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании. Законодатель указала, что в рамках государственной инициативы страна сократит с 30 до пяти дней срок рассмотрения обращений родителей по факту пищевого отравления ребенка после получения им еды в образовательном учреждении.

Мы подготовили законопроект о качественном, безопасном школьном питании. Мы предлагаем сократить сроки рассмотрения обращений граждан, а именно родителей, по фактам отравлений или каких-то инцидентов в школах с 30 до 5 дней <…>, сделать обязательным и приоритетным условием безопасность школьного питания. Ирина Яровая, депутат ГД РФ

Политик вынесла на обсуждение российских законодателей еще аспект этого проекта . Она призвала дать приоритет местным производителям при закупке питания в школах. Такое решение даст правительству определенный формат по гарантиям качества, свежести и исключения любых компонентов питания, которые вносят фактор консервации или аллергены для школьников.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации