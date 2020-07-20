Так власти Японии хотят снизить экономическую зависимость от Поднебесной.

Японское правительство заплатит компаниям за уход из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Субсидии получат некоторые местные компании, которые откажутся от китайского рынка и перенесут свои производства в Японию либо в страны Юго-Восточной Азии. Общая выплата в размере 57,4 млрд иен (535 млн долларов) полагается 57 организациям. Среди них есть и производитель масок для лица Iris Ohyama Inc. Помимо этого, ещё 30 компаний получат деньги на инвестиции во Вьетнам, Таиланд, Мьянму и другие страны.

Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Японии. Однако неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире нанесла ущерб экономическим связям. Кроме того, на торговых отношениях сказались территориальные споры вокруг островов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Пекине прокомментировали военные учения США в Южно-Китайском море.

Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance