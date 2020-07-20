Японское правительство заплатит компаниям за уход из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.
Субсидии получат некоторые местные компании, которые откажутся от китайского рынка и перенесут свои производства в Японию либо в страны Юго-Восточной Азии. Общая выплата в размере 57,4 млрд иен (535 млн долларов) полагается 57 организациям. Среди них есть и производитель масок для лица Iris Ohyama Inc. Помимо этого, ещё 30 компаний получат деньги на инвестиции во Вьетнам, Таиланд, Мьянму и другие страны.
Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Японии. Однако неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире нанесла ущерб экономическим связям. Кроме того, на торговых отношениях сказались территориальные споры вокруг островов.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Пекине прокомментировали военные учения США в Южно-Китайском море.
Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance
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