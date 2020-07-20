Посол выступил в ток-шоу телеканала CNN. Он заверил, что ситуация была достаточно стабильной без внешнего вмешательства со стороны США.

В Пекине прокомментировали военные учения США в Южно-Китайском море. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на посла КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

Соединенные Штаты усилили свое присутствие в Южно-Китайском море. Цуй Тянькай уточнил, что страны, подобные США, изо всех сил пытаются вмешиваться в политику и экономику КНР. Они направляют свои войска и наращивают военное присутствие в регионе. Дипломат отметил, что это происходит регулярно. Штаты не имеют под собой никаких юридических оснований на подобные действия.

Напомним, что глава американского Минобороны Марк Эспер отметил, что считает своей важной задачей обеспечение свободы судоходства в мире, в том числе в Южно-Китайском море.

Ранее мы сообщили, что турецкий беспилотник атаковал курдские позиции на севере Сирии.

Видео: Youtube/ US Defense News