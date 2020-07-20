Речь идет о позициях арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" в районе города Камышли провинции Эль-Хасаке.

Турецкий беспилотник атаковал курдские позиции на севере Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания.

ВВС Турции нанесли удар по одному из штабов СДС у старой электростанции в поселении Тель-Зиван. Солдаты постоянно наносят удары по курдам в провинции Эль-Хасаке. Так, на прошлой неделе, на складе курдских вооруженных формирований сработали взрывные устройства.

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Видео: Youtube/Den ProHD