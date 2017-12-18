Японский турист громко кричал, но искупался на Оймяконе в -60

Оймякон - полюс холода. Температура там иногда доходит и до -82. В переводе с эвенского "оймякон" означает "незамерзающая вода".

Недавно соцсети и новостные ленты облетело видео с троицей отважных ребят, которые искупались на Оймяконе в минус 50. Piter.TV также публиковал это видео с отважным поступком двух ребят и девушки.

На днях появилось новое видео из Оймякона, на котором турист из Японии окунулся в незамерзающий ручей при -60 градусов. Мужчина громко кричал, но все же окунулся в мелкий ручей и с криком же вернулся в теплую машину.

Оймякон иначе называют "полюсом холода". Температура здесь иногда опускается до отметки ниже 80 градусов. В переводе с эвенского "оймякон" означает "незамерзающая вода". Все дело в том, что в трескучие морозы в этом крае не замерзают небольшие речушки и ручейки. Оказывается, в этих местах из-под земли бьют теплые ключи, которые не успевают замерзать и образуют вот такое чудо природы.

Видео: YouTube/SevenDays