Оймякон - Полюс холода: Якутские "моржи" искупались в речке при минус 50 и стали знамениты на весь Мир

В социальных сетях появилось видео с экстремальным купанием при морозе ниже 40 градусов.

Говорят, что сейчас в Оймяконе потеплело. Столбик термометра держится на уровне 55 градусов с отметкой "минус".

На днях отважная троица искупалась в трескучий мороз в незамерзающей речке и прославилась на всю планету. Героями это видео стали участники Якутской музыкальной группы Сахамин. Находясь на гастролях в селе Оймякон они решили окунуться в местную речушку Куйдуьун. Сами герои видео говорят, что получили кучу эмоций от такого экстрима.

После концерта решили окунуться в незамерзающую речку Куйдуьун. Эмоции от экстрима зашкаливают! Всем от души советую посетить этот удивительный район, где сможете увидеть горы высотой 3000м, водопады, наледи высотой 3м, горные ручьи, реку Индигирка, вечную мерзлоту, стаду оленей, и конечно же местных, очень добрых и гостеприимных людей! Сахамин

Еще одной прославившейся на весь мир стала девушка со снежными ресницами, жительница Якутии Анастасия. Люди интересуются, настоящие ли ресницы у девушки. Настя отвечает, что всего лишь 15-20 минут по улице в мороз ниже 60 и роскошные ресницы обеспечены.

Соцсети обилуют и фотографиями термометров, некоторые из которых не выдерживают таких низких температур.

К слову сказать, в Оймяконе занятия в школах отменяются, когда столбик термометра опускается ниже отметки в -56, а ученики начальных классов "прогуливают" школу при -53 градусах.

Сейчас в Якутии ожидается похолодание до - 65 градусов. Но крещенские купания для желающих окунуться не отменяются. Будут оборудованы специальные места с пунктами обогрева.

Мировые СМИ шокировали своих читателей кадрами с севера России. На страницах некоторых зарубежных изданий рассказали и о купаниях при минус 50 и о ледяных ресницах Анастасии.

Видео: Instagram/Sakhamin

Фото: Instagram